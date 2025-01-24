Англія

Тренер висловився щодо можливого трансферу аргентинця.

Рубен Аморім, головний тренер МЮ, прокоментував гру Алехандро Гарначо в матчі ЛЄ проти Рейнджерс (2:1).

"Побачимо, що буде найближчими днями. Він гравець Манчестер Юнайтед і був дуже важливим для нас сьогодні у матчі з Рейнджерс.

Думаю, він додає у всіх аспектах гри. Сьогодні в центрі він діяв краще, також грав на фланзі, змінював позиції, став краще відпрацьовувати в обороні.

Іноді він проявляє невдоволення, і це добре – отже, хоче більше. Він має потенціал стати набагато кращим у всіх аспектах", – сказав Аморім.

Раніше повідомлялось, що Гарначо цікавий Челсі.