Ліга Європи

Португалець вважає, що його команда перемогла цілком заслужено.

Головний тренер МЮ Рубен Аморім прокоментував перемогу над Рейнджерс (2:1) в матчі ЛЄ.

"Гарна перемога. Ми краще грали із м'ячем, мали більше передач та більше швидкості.

Ми непогано почали другий тайм, але втратили контроль не декілька хвилин і після цього важко було повернутись у гру. Зрештою, команда змогла забити ще раз і здобула заслужену перемогу.

Гарна новина полягає в тому, що ми створювали моменти та залишались холоднокровними. Це дуже важливо", – резюмував Аморім.