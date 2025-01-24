Португалець вважає, що його команда перемогла цілком заслужено.
Рубен Аморім, Getty Images
24 січня 2025, 08:47
Головний тренер МЮ Рубен Аморім прокоментував перемогу над Рейнджерс (2:1) в матчі ЛЄ.
"Гарна перемога. Ми краще грали із м'ячем, мали більше передач та більше швидкості.
Ми непогано почали другий тайм, але втратили контроль не декілька хвилин і після цього важко було повернутись у гру. Зрештою, команда змогла забити ще раз і здобула заслужену перемогу.
Гарна новина полягає в тому, що ми створювали моменти та залишались холоднокровними. Це дуже важливо", – резюмував Аморім.