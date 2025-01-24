Англія

Молодий вінгер дав "зелене світло" на перехід до команди Рубена Аморіма.

Універсал Лечче та збірної Данії Патрік Доргу, як стало відомо раніше, може вирушити до англійської Прем'єр-ліги у зимове трансферне вікно, оскільки в його підписанні предметно зацікавлений Манчестер Юнайтед.

Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, "червоні дияволи" зробили нову покращену пропозицію щодо 20-річного данця, яка перевищує 30 мільйонів євро.

За інформацією джерела, Манчестер Юнайтед прагне якнайшвидше досягти згоди щодо підписання Доргу, від якого манкуніанці вже отримали "зелене світло" на трансфер кілька днів тому.

У поточному сезоні Патрік Доргу провів за Лечче 22 матчі у всіх турнірах, в яких він забив 3 голи та віддав 1 асист. Його поточний контракт спливає влітку 2029 року.