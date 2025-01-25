Англія

Швед забив 48-й гол у чемпіонаті Англії.

Нападник Ньюкасла Александер Ісак за крок від цікавого бомбардирського рекорду. Шведський форвард "сорок" у першому таймі матчу 23-туру англійської Прем'єр-ліги проти Саутгемптона відзначився дублем.

Як повідомляє портал OptaJoe, ці голи стали для 25-річного футболіста 48-м у рамках Прем'єр-ліги.

За цим показником він зрівнявся з легендарним співвітчизником Фредді Юнбергом, який свого часу захищав кольори Арсеналу і Вест Гема.

У поточній кампанії Ісак відзначився вже 17 разів і наздогнав у списку бомбардирів Ерлінга Голанда. Попереду тільки Мохамед Салах із Ліверпуля.