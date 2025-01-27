Англія

Футболіст недостатньо адаптувався в новій команді.

Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола заявив, що захисник Абдукодир Хусанов не мав грати з Челсі в матчі АПЛ (3:1).

"Хусанов не повинен був грати проти Челсі, бо йому потрібен час на адаптацію. Це непросто – зіграти з Челсі в АПЛ, приїхавши до нової країни, не особливо поспілкувавшись з одноклубниками, без тренувань, намагаючись зрозуміти наші вимоги.

Нелегко розпочинати так, як вийшло. Уявіть, якби нам усім довелося пережити те, що пережив Хусанов", — сказав Пеп.

За інформацією трансферного порталу Трансфермаркт, Ланс отримав за продаж Хусанова 40+10 млн. євро.