Українець Єгор Ярмолюк не потрапив до стартового складу Брентфорда на матч 24-го туру АПЛ проти Тоттенгема.

Склад Брентфорда: Вальдімарссон — Аєр, Коллінз, ван ден Берг, Льюїс-Поттер — Нергор, Янельт — Мбембо, Дамсгор, Шаде — Вісса.

Заміна: Айстоун, Кайоде, Карвалью, Конак, Магома, Мі, Піннок, Ярмолюк, Єнсен.

