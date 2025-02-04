Англія

Англієць змінив клуб АПЛ.

Захисник Челсі Бен Чілвелл продовжить кар'єру в Крістал Пелас.

Як повідомляє офіційний сайт "Челсі, футболіста віддали в оренду, яка розрахована до кінця сезону.

У поточному сезоні Чілвелл провів лише один матч у Кубку англійської ліги, в якому не відзначився результативними діями. Більше ні в яких турнірах він на поле не виходив.

Його чинний контракт із Челсі розрахований до 30 червня 2027 року. Трансферна вартість футболіста становить 20 млн євро.