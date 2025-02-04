Англія

"Містяни" віддали за футболіста 60 млн євро.

Манчестер Сіті оголосив про трансфер 23-річного півзахисника Порту Ніко Гонсалеса.

Манкуніанці підписали з футболістом контракт, розрахований до 2029 року, повідомляє пресслужба клубу. За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 60 мільйонів євро.

Гонсалес став четвертим новачком Ман Сіті у зимове трансферне вікно після Абдукодіра Хусанова, Вітора Рейса та Омара Мармуша.

Іспанець є вихованцем Барселони. У 2023 році Ніко перейшов у Порту, з яким вигравав Кубок і Суперкубок Португалії. В активі хавбека також 11 матчів у складі молодіжки Іспанії.

Нагадаємо, Голанд, Чалханоглу та Вінісіус — претенденти на звання автора найкращого голу загального етапу Ліги чемпіонів.