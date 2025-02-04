"Містяни" віддали за футболіста 60 млн євро.
Гонсалес, Ман Сіті
04 лютого 2025, 10:03
Манчестер Сіті оголосив про трансфер 23-річного півзахисника Порту Ніко Гонсалеса.
Манкуніанці підписали з футболістом контракт, розрахований до 2029 року, повідомляє пресслужба клубу. За даними відомого інсайдера Фабріціо Романо, сума трансферу склала 60 мільйонів євро.
Гонсалес став четвертим новачком Ман Сіті у зимове трансферне вікно після Абдукодіра Хусанова, Вітора Рейса та Омара Мармуша.
Іспанець є вихованцем Барселони. У 2023 році Ніко перейшов у Порту, з яким вигравав Кубок і Суперкубок Португалії. В активі хавбека також 11 матчів у складі молодіжки Іспанії.
Нагадаємо, Голанд, Чалханоглу та Вінісіус — претенденти на звання автора найкращого голу загального етапу Ліги чемпіонів.