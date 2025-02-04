Іспанія

Роналду: Я справді бачу в Мбаппе великого гравця

Роналду закликав фанатів не цькувати Кіліана.

Нападник Ан-Насра Кріштіану Роналду поділився думками про форварда Реала Кіліана Мбаппе, який влітку перейшов до "королівського клубу" із ПСЖ.



"Мбаппе? Дбайте про нього. Я звертаюся до вболівальників Реала. Бережіть цього хлопця. Кіліан Мбаппе — дуже хороший гравець, Реал має допомагати та захищати його. Я не сумніваюся, що Мбаппе принесе багато щастя вболівальникам Реала.



Я дуже люблю Мбаппе, і не тільки через історію, що в юності він дуже любив Кріштіану Роналду, який був його кумиром. Я справді бачу в ньому великого гравця", — цитує Роналду Madrid Unversal.