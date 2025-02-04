Англія

Іспанець став підопічним Хосепа Гвардіоли.

Півзахисник Манчестер Сіті Ніко Гонсалес прокоментував свій перехід із Порту, який оцінюється у 60 мільйонів євро.

"На даному етапі кар'єри це чудова нагода для мене. Мені 23 роки, і я хочу спробувати себе в Англії. Для мене немає кращого клубу, ніж Манчестер Сіті.

Подивіться, який склад тут. Це неймовірно, тут багато гравців світового класу. У світі немає футболіста, котрий не хотів би стати частиною цієї команди.

Я знаю репутацію Пепа і не можу дочекатись, щоб попрацювати з ним. Насправді, я задоволений, що він хоче, щоб я грав у його команді.

Я справді схвильований. Я просто хочу зустрітися з партнерами по команді та персоналом, а потім зіграти перед уболівальниками Сіті!", — наводить слова Гонсалеса прес-служба клубу.

У нинішньому сезоні Гонсалес провів 29 матчів, у яких відзначився сімома голами та шістьма результативними передачами.