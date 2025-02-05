Англія

Англієць зізнався, що не знав, як грати проти Анрі.

Колишній капітан Челсі Джон Террі розповів, що екснападник Арсеналу Тьєррі Анрі — найважчий суперник в його кар'єрі.

«Тьєррі Анрі. У мене буквально були безсонні ночі. Для мене, коли я вперше прийшов у команду «Челсі», він був найкращим. «Арсенал» був однією з найкращих команд у Прем'єр-лізі, якщо не у світі, на той час. Він мав усе: темп, сила, міг забити обома ногами, удари головою. Анрі був дивовижним гравцем, я ненавидів грати проти нього», – сказав Террі.

"У мене буквально були безсонні ночі через Анрі. Для мене, коли я вперше прийшов у команду Челсі, він був найкращим. Арсенал був однією з найкращих команд у Прем'єр-лізі, якщо не у світі, на той час.

Він мав усе: темп, силу, міг забити обома ногами, удари головою. Анрі був дивовижним гравцем, я ненавидів грати проти нього", – сказав Террі.

Нагадаємо, Анрі залишив молодіжну збірну Франції після "срібла" Олімпійських ігор-2024.