Франція

Тренер поскаржився на календар.

Колишній наставник молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі вважає, що збільшення кількості матчів впливає на якість гри.

"Вам сподобався попередній Євро? Найкращі гравці були втомленими. Мені начхати, що говорять інші: вони були втомленими!

Мені хочеться бачити найкращу версію гравців на полі. Не хочу дивитися, як Манчестер Сіті залишає на лавці запасних Родрі та Фодена вже на початку сезону, щоб дати їм відпочити", — сказав Анрі.