Англія

Експерт вважає, що Ліверпуль мав підписати Пакета.

Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що півзахисник Домінік Собослаї виконує багато роботи на футбольному полі, але забиває замало.

"Я коментував матч Вест Гема і просто дивився на Лукаса Пакета, думаючи "О, Боже", кожного разу, коли він приймав м'яч. Я справді думав, чи підпише його Ліверпуль. Я знаю, що Ман Сіті намагався, але я дивлюсь на відсутність атлетизму бразильця і думаю, чи зупинить це топклуб від його підписання.

І от я роздумував в контексті Ліверпуля, бо я не є найбільшим фанатом Домініка Собослаї, але в нього чудова фізична форма. Його часто називають нашим номером десять, і люди кажуть, що він чудово діє без м'яча. Гаразд, але ж він наш номер десять і забив лише три голи. Я знаю, що він чудово працює на команду, тож, ймовірно, Слот все-таки віддав би перевагу йому", – сказав Каррагер.

Нагадаємо, Реал проявляє інтерес до Собослаї.