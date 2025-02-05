Експерт вважає, що Ліверпуль мав підписати Пакета.
Ексгравець Ліверпуля Джеймі Каррагер вважає, що півзахисник Домінік Собослаї виконує багато роботи на футбольному полі, але забиває замало.
"Я коментував матч Вест Гема і просто дивився на Лукаса Пакета, думаючи "О, Боже", кожного разу, коли він приймав м'яч. Я справді думав, чи підпише його Ліверпуль. Я знаю, що Ман Сіті намагався, але я дивлюсь на відсутність атлетизму бразильця і думаю, чи зупинить це топклуб від його підписання.
І от я роздумував в контексті Ліверпуля, бо я не є найбільшим фанатом Домініка Собослаї, але в нього чудова фізична форма. Його часто називають нашим номером десять, і люди кажуть, що він чудово діє без м'яча. Гаразд, але ж він наш номер десять і забив лише три голи. Я знаю, що він чудово працює на команду, тож, ймовірно, Слот все-таки віддав би перевагу йому", – сказав Каррагер.
Нагадаємо, Реал проявляє інтерес до Собослаї.