Англія

Футболіст знову став постійним відвідувачем лазарету.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу знов отримав травму та не допоможе своїй команді найближчими тижнями, повідомляє GiveMeSport.

Англієць зазнав м'язового ушкодження. Очікується, що Шоу пропустить близько двох тижнів.

Наприкінці січня 29-річний англієць залікував ушкодження та приступив до тренувань у загальній групі "червоних дияволів".

На рахунку Шоу всього лише три матчі та 98 зіграних хвилин. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.