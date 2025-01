Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу відновився після травми. Про це повідомляє utdreport.

За інформацією джерела, 29-річний англієць залікував ушкодження та приступив до тренувань у загальній групі "червоних дияволів".

Luke Shaw is back in full #mufc training



via @samuelluckhurst pic.twitter.com/ZJU3FsZMVY