Англієць у поточному сезоні провів всього три матчі.
Люк Шоу, Getty Images
29 січня 2025, 18:59
Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу відновився після травми. Про це повідомляє utdreport.
За інформацією джерела, 29-річний англієць залікував ушкодження та приступив до тренувань у загальній групі "червоних дияволів".
Нагадаємо, Люк отримав травму литкового м'яза під час передсезоння, після чого у нього стався рецидив.
На рахунку Шоу всього лише три матчі та 98 зіграних хвилин. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.
Після 23 турів МЮ набрав 29 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.