Англія

Англієць у поточному сезоні провів всього три матчі.

Захисник Манчестер Юнайтед Люк Шоу відновився після травми. Про це повідомляє utdreport.

За інформацією джерела, 29-річний англієць залікував ушкодження та приступив до тренувань у загальній групі "червоних дияволів".

Нагадаємо, Люк отримав травму литкового м'яза під час передсезоння, після чого у нього стався рецидив.

На рахунку Шоу всього лише три матчі та 98 зіграних хвилин. Його контракт із клубом розрахований до літа 2027 року.

Після 23 турів МЮ набрав 29 очок і посідає 12 місце у турнірній таблиці АПЛ.