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  • Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

    14 липня 2024, 23:12

    Шоу — перший футболіст з 2000 року, для якого фінал Євро став першою грою на турнірі

    Англієць повторив досягнення колишнього форварда збірної Італії.

    Люк Шоу, Getty Images
    Люк Шоу, Getty Images 14 липня 2024, 23:12

    У рамках фінального матчу Євро-2024 Іспанія зустрічається з Англією.

    У старті "трьох левів" вийшов Люк Шоу. Завдяки цьому він повторив досягнення ексфорварда збірної Італії Марко Дельвеккіо.

    Для Шоу, як і для Дельвеккіо 24 роки тому, фінал чемпіонату Європи — перший матч на турнірі, в якому він вийшов у стартовому складі.

    Зазначимо, що Марко відзначився голом у фіналі Євро-2000, але перемогла Франція з рахунком 2:1 завдяки голам Давіда Трезеге і Сільвена Вільтора. 

    Гра Іспанія — Англія почалась о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

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