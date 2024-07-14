Шоу — перший футболіст з 2000 року, для якого фінал Євро став першою грою на турнірі

Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Англієць повторив досягнення колишнього форварда збірної Італії.

У рамках фінального матчу Євро-2024 Іспанія зустрічається з Англією.

У старті "трьох левів" вийшов Люк Шоу. Завдяки цьому він повторив досягнення ексфорварда збірної Італії Марко Дельвеккіо.

Для Шоу, як і для Дельвеккіо 24 роки тому, фінал чемпіонату Європи — перший матч на турнірі, в якому він вийшов у стартовому складі.

Зазначимо, що Марко відзначився голом у фіналі Євро-2000, але перемогла Франція з рахунком 2:1 завдяки голам Давіда Трезеге і Сільвена Вільтора.