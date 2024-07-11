Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Оллі подарував Англії путівку до фіналу Євро.

Лівий захисник збірної Англії Люк Шоу висловився про Оллі Воткінса, який забив переможний гол у півфінальному матчі Євро-2024 з національною командою Нідерландів (2:1). Його слова наводить офіційний сайт УЄФА.

"Я дуже-дуже радий за Оллі. Днями я сказав пресі, що люди, які не мали багато ігрового часу, ніколи не знають, коли випаде шанс, і завжди мають бути готові. Це саме такий випадок, тому що Воткінс грав не так вже й багато, у нього була можливість вийти на поле, і він нею скористався", — сказав Шоу.

Фінал чемпіонату Європи-2024 між збірними Англії та Іспанії відбудеться на Олімпійському стадіоні в Берліні. Початок зустрічі 14-го липня, о 22:00 за київським часом.