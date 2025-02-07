Англія

Ліга хоче допомогти клубами та тренерам у роботі з їхніми складами.

В англійській Прем'єр-лізі можуть скоротити зимове та літнє трансферні вікна. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією джерела, керівництво чемпіонату Англії розглядає можливість скорочення зимового трансферного вікна до двох тижнів, а літнього трансферного вікна – до старту нового сезону.

ТОП-10 трансферів зимового трансферного вікна 2025 року

Цей крок дозволить клубам та тренерам звести до мінімуму незручності, пов'язані з можливими переходами футболістів після старту сезону.

Зазначається, що власники та керівники клубів вирішать, чи буде пропозиція винесена на голосування. Також є ймовірність, що цю тему обговорять із керівниками інших європейських ліг.