Ліга хоче допомогти клубами та тренерам у роботі з їхніми складами.
Челсі - Вест Гем, Getty Images
07 лютого 2025, 10:18
В англійській Прем'єр-лізі можуть скоротити зимове та літнє трансферні вікна. Про це повідомляє The Telegraph.
За інформацією джерела, керівництво чемпіонату Англії розглядає можливість скорочення зимового трансферного вікна до двох тижнів, а літнього трансферного вікна – до старту нового сезону.
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Цей крок дозволить клубам та тренерам звести до мінімуму незручності, пов'язані з можливими переходами футболістів після старту сезону.
Зазначається, що власники та керівники клубів вирішать, чи буде пропозиція винесена на голосування. Також є ймовірність, що цю тему обговорять із керівниками інших європейських ліг.