Англія

Минулого місяця нідерландець забив п'ять голів та віддав два асисти у п'яти матчах.

Нападника Борнмута Джастіна Клюйверта визнано найкращим гравцем англійської Прем'єр-ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 25-річний голландець випередив Філа Фодена, Коді Гакпо, Діна Гюйсена, Александера Ісака, Жана-Філіпа Матету та Браяна Мбемо.

Минулого місяця Клюйверт провів п'ять поєдинків, у яких забив п'ять голів та віддав дві гольові передачі.

У поточному сезоні Джастін провів 25 матчів, у яких забив 12 голів та віддав п'ять гольових передач.

Після 24 турів Борнмут набрав 40 очок і посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.