Минулого місяця "вишні" здобули три перемоги і один раз зіграли внічию.
Андоні Іраола, АПЛ
07 лютого 2025, 14:59
Головного тренера Борнмута Андоні Іраолу було визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.
У боротьбі за нагороду 42-річний іспанець випередив Хосепа Гвардіолу, Мікеля Артету та Едді Гау.
Минулого місяця "вишні" здобули три перемоги та один раз зіграли внічию.
Після 24 турів Борнмут, у якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 40 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.
Раніше стало відоме ім'я володаря нагороди найкращому гравцю за підсумками січня.