Англія

Минулого місяця "вишні" здобули три перемоги і один раз зіграли внічию.

Головного тренера Борнмута Андоні Іраолу було визнано найкращим наставником англійської Прем'єр-ліги за підсумками січня. Про це повідомляє прес-служба чемпіонату.

У боротьбі за нагороду 42-річний іспанець випередив Хосепа Гвардіолу, Мікеля Артету та Едді Гау.

Минулого місяця "вишні" здобули три перемоги та один раз зіграли внічию.

Після 24 турів Борнмут, у якому виступає українець Ілля Забарний, набрав 40 очок та посідає сьоме місце у турнірній таблиці АПЛ.

Раніше стало відоме ім'я володаря нагороди найкращому гравцю за підсумками січня.