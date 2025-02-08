Англія

Коментар португальського фахівця.

Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім поділився коментарем про аргентинського вінгера команди Алехандро Гарначо.

"Нам потрібні такі гравці, як Алехандро Гарначо. Він дуже важливий для нас, він укотре змінив гру. Ми задоволені Алехандро", — наводить слова Аморіма журналіст Фабріціо Романо.

У поточному сезоні 20-річний нападник узяв участь у 37 зустрічах у всіх турнірах, у яких забив вісім м'ячів і став автором шести результативних передач.

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно пильний інтерес до Гарначо виявляв Наполі, але італійці не змогли домовитися з футболістом.