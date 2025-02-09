Англієць залікував травму.
Трент Александер-Арнольд, getty images
09 лютого 2025, 16:51
Участь захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда в перенесеному матчі 15-го туру АПЛ проти Евертона наступної середи не виключена.
Англієць отримав пошкодження у матчі проти Борнмута (2:0). Футболіст не грав проти Тоттенхема у Кубку Англійської футбольної ліги (4:0).
Головний тренер "червоних" Арне Слот покладається на новини від медичного штабу.
Цього сезону Трент Александером-Арнольдом відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Реал підписав контракт з Александером-Арнольдом.