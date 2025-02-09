Англія

Англієць залікував травму.

Участь захисника Ліверпуля Трента Александер-Арнольда в перенесеному матчі 15-го туру АПЛ проти Евертона наступної середи не виключена.

Англієць отримав пошкодження у матчі проти Борнмута (2:0). Футболіст не грав проти Тоттенхема у Кубку Англійської футбольної ліги (4:0).

Головний тренер "червоних" Арне Слот покладається на новини від медичного штабу.

Цього сезону Трент Александером-Арнольдом відіграв за Ліверпуль 29 матчів, забив два голи та віддав шість результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Реал підписав контракт з Александером-Арнольдом.