Англія

Легенда МЮ прокоментував результати команди.

Гарі Невілл прокоментував результати Манчестер Юнайтед під керівництвом Рубена Аморіма.

"Я думав, що з приходом Аморіма все налагодиться, він був сповнений ентузіазму, гравці перейнялися новою системою, і ми побачимо прогрес. Але ми побачили абсолютну протилежність — усе стало набагато гіршим, і це дивно.

До кінця сезону буде набагато болючішим, бо керівництво, очевидно, збирається зберегти Аморіма. Але чим більше ви програєте, тим складніше менеджеру переконати гравців у своїй ідеї. Якщо вони продовжують програвати, їх продовжують критикувати, на них дедалі більше звертають увагу, а вболівальники йдуть незадоволеними... Просто не можна. Це пригнічуватиме футболістів настільки, що вони почнуть втрачати віру в ідею.

У Манчестер Юнайтед Аморім програв більше матчів, ніж за останні 75 у лісабонському Спортінгу. Це просто жахливо. Так більше продовжуватися не може, і вони мають якось почати грати краще, тому що зараз, коли дивишся на гру Юнайтед, ситуація дуже плачевна", — цитує Невілла Sky Sports.

Нагадаємо, Еріксен завершить кар'єру наприкінці сезону.