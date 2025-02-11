Англія

Українець пропустив минулий матч "ірисок" через проблеми зі здоров'ям.

Захисник Евертона Віталій Миколенко зможе допомогти своїй команді у найближчому матчі АПЛ проти Ліверпуля. Про це повідомляє прес-служба "ірисок".

Нагадаємо, 25-річний українець пропустив минулий матч Кубку Англії проти Борнмута (0:2) через м'язову травму.

Нинішнього сезону Миколенко провів 23 матчі, в яких відзначився одним асистом.

Перенесений матч Евертон — Ліверпуль пройде завтра, 12 лютого, о 21:30 за Києвом.

Після 23 ігор Ліверпуль очолює АПЛ, випереджаючи Арсенал на шість очок та маючи гру у запасі. Евертон йде на 16 місці, набравши 26 очок.