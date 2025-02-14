Англія

Футболіст може продовжити кар'єру в АПЛ.

Нападник Галатасарая, чий контракт належить Наполі, Віктор Осімген може змінити клуб наступного літа.

За даними Ніколо Скіри, за грою 26-річного нігерійського форварда спостерігає Манчестер Юнайтед та Челсі. Обидва англійські клуби мають намір підписати гравця в літнє трансферне вікно.

В активі Віктора Осімгена 16 забитих голів і п'ять результативних передач у 20 матчах за Галатасарай. Експерти Transfermarkt оцінюють вартість зоряного нігерійця в 75 млн євро.

Раніше повідомлялось, що Галатасарай зробив пропозицію Наполі щодо Осімгена.