Ліга націй

Французького форварда буде викликано до збірної на найближчі матчі Ліги націй.

Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам анонсував повернення нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе до національної команди.

26-річного француза буде викликано до збірної на майбутні зустрічі 1/4 фіналу Ліги націй проти Хорватії, які заплановані на 20 та 23 березня.

"Так, Мбаппе буде частиною команди", — наводить слова Дешама інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, Мбаппе пропустив жовтневі та листопадові матчі Ліги націй минулого року. У ЗМІ була інформація, що Мбаппе просив Дешама не викликати його до збірної, щоб він міг якнайшвидше пройти процес адаптації в Реалі.

У нинішньому сезоні Мбаппе провів 37 матчів, у яких забив 23 м'ячі та віддав три асисти.