Французького форварда буде викликано до збірної на найближчі матчі Ліги націй.
Кіліан Мбаппе, Getty Images
14 лютого 2025, 09:39
Головний тренер збірної Франції Дідьє Дешам анонсував повернення нападника мадридського Реала Кіліана Мбаппе до національної команди.
26-річного француза буде викликано до збірної на майбутні зустрічі 1/4 фіналу Ліги націй проти Хорватії, які заплановані на 20 та 23 березня.
"Так, Мбаппе буде частиною команди", — наводить слова Дешама інсайдер Фабріціо Романо.
Нагадаємо, Мбаппе пропустив жовтневі та листопадові матчі Ліги націй минулого року. У ЗМІ була інформація, що Мбаппе просив Дешама не викликати його до збірної, щоб він міг якнайшвидше пройти процес адаптації в Реалі.
У нинішньому сезоні Мбаппе провів 37 матчів, у яких забив 23 м'ячі та віддав три асисти.