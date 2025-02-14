Італія

Українець зможе повернутися на поле вже у найближчих матчах "грифонів".

Півзахисник Дженоа Руслан Маліновський продовжує свій процес відновлення після тяжкої травми, повідомляє Il Secolo XIX.

За інформацією джерела, 31-річний українець провів повний контрольний матч із молодіжною командою Дженоа, який тривав 60 хвилин.

Наголошується, що Руслан віддавався на полі повністю, що говорить про те, що він близький до того, щоб повернутися в офіційні поєдинки.

Нинішнього сезону Маліновський провів шість матчів, у яких віддав одну гольову передачу.

Свій найближчий матч Дженоа проведе проти Венеції — гра відбудеться 17 лютого о 21:45 за Києвом. Після 24 турів "грифони" набрали 27 очок і посідають 12 місце у Серії А.