Ліга Європи

Наставник "вовків" розкритикував суддівство у матчі проти "драконів".

Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував нічийний результат у матчі 1/16 фіналу Ліги Європи проти Порту (1:1), висловивши своє невдоволення суддівством.

"Чого я не можу зрозуміти, так це як можливо, що пан Розетті, якого весь світ знає як порядну і абсолютно чесну людину, відправляє в Порту арбітра, у якого в 22 матчах гостьові команди змогли досягти лише дев'яти нічиїх? Всі інші ігри завершилися перемогами господарів.

Ти порядна людина, але чи знаєш ти про це? Атмосфера розжарена, натовп тисне, а він піддається їхньому впливу, і ти призначаєш його на цей матч? Я не розумію, чому.

Він ходив, погрожував картками одним, роздавав їх іншим. На мій погляд, він чекав, коли щось трапиться у штрафному майданчику, щоб віддати їм перемогу. Це було очевидно. Саме тому хлопці були роздратовані, бо так не можна", — наводить слова Раньєрі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Порту — Рома.