Англія

Керманич лондонців прокоментував поразку від Брайтона.

Напередодні Лондонський Челсі в гостьовому матчі 25 туру англійської Прем’єр-ліги поступився Брайтону на полі суперників.

Брайтон — Челсі 3:0 Відео голу та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри головний тренер "синіх" Енцо Мареска прокоментував виступ власної команди.

"Ми підійшли до гри доволі непогано. У останній третині ми непогано діяли, але потім нам було важко створювати гольові моменти. Ще тиждень чи два тому це було те, що ми робили добре.

До голу Мітоми ми контролювали ситуацію. Після цього — ми в чомусь схибили. Нам потрібно проаналізувати це і подумати, як ми можемо стати краще.

Наразі погане відчуття полягає в тому, що ми виглядаємо так, ніби легко даємо створювати моменти біля власних воріт, і не намагаємось створювати моменти у відповідь. На це є багато причин, зокрема — травми наших дев'ятьох гравців, але у нас попереду ще 13 ігор, і ми повинні завершити їх якнайкраще.

Напевно, із тих пір, як я прийшов до клубу, це був наш найгірший виступ, особливо як для того моменту сезону, у якому ми перебуваємо. Ми четверті в лізі, і, вигравши сьогодні, ми могли відірватись на одне очко від третьої сходинки і збільшити відрив від решти.

Це була не та гра, яку ми хотіли б демонструвати, тому ми дуже засмучені, і особливо дуже шкода вболівальників, які були тут. І взагалі шкода наших уболівальників, тому що в такий момент сезону не можна показувати таку гру, коли залишилося 14 ігор, а зараз — уже 13 ігор. Із точки зору бажання, ми повинні показувати більше", — заявив італійський фахівець.

У наступному матч лондонський Челсі зіграє в гостях у бірмінгемської Астон Вілли.