Англія

Італійський голкіпер може повернутись у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Воротар Тоттенгема Гульєльмо Вікаріо готовий повернутися на поле після відновлення від травми. Про це розповів головний тренер "шпор" Анже Постекоглу.

"Вікаріо — один із тих, хто повернувся раніше. Він дуже добре тренувався поза командою протягом двох тижнів. За останні десять днів він знову влився в команду і повністю поринув у тренування, тож він у хорошій формі, а це означає, що він буде доступний для нас", — наводить слова Постекоглу прес-служба клубу.

Нагадаємо, 28-річний італієць зламав кісточку у матчі проти Манчестер Сіті у 12 турі АПЛ, який пройшов наприкінці листопада.

Цього сезону Вікаріо провів 15 поєдинків, з яких чотири на нуль при 15 пропущених м'ячах.

Матч Тоттенгем – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 16 лютого, о 18:30 за Києвом.