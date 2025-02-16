Друга перемога за день.
Динамо, фото Динамо
16 лютого 2025, 16:58
Динамо провело другий спаринг за день. Вранці відбувся матч з РФШ, який кияни виграли мінімально — 1:0.
Другий матч теж був скупий на голи, але все ж перемогою українського клубу. Динамо з ідентичним рахунком перемогло Петрокуб — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Віталія Буяльського.
Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.
До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) та обіграли латвійську РФШ (1:0) в рамках Ліги Європи, а також здолали північномакедонську Шкендію (3:2) та данський Есб’єрг (2:0).
Динамо — Петрокуб 1:0
Гол: Буяльський, 75.