Україна

Друга перемога за день.

Динамо провело другий спаринг за день. Вранці відбувся матч з РФШ, який кияни виграли мінімально — 1:0.

Другий матч теж був скупий на голи, але все ж перемогою українського клубу. Динамо з ідентичним рахунком перемогло Петрокуб — 1:0. Вирішальний гол на рахунку Віталія Буяльського.

Після 17 турів Динамо очолює турнірну таблицю УПЛ, випереджаючи Олександрію на п'ять очок.

До цього кияни зіграли внічию проти турецького Галатасараю (3:3) та обіграли латвійську РФШ (1:0) в рамках Ліги Європи, а також здолали північномакедонську Шкендію (3:2) та данський Есб’єрг (2:0).

Динамо — Петрокуб 1:0

Гол: Буяльський, 75.