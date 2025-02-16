Футболіст звернувся до вболівальників.
Кай Гаверц, Getty Images
16 лютого 2025, 16:30
Центральний нападник Арсеналу Кай Гаверц вибув до кінця сезону-2024/25 через розрив підколінного сухожилля.
25-річний німець зазнав пошкодження під час тренувального збору "канонірів" в ОАЕ. Футболіст переніс операцію і звернувся до вболівальників.
"Останні кілька днів були важкі як фізично, так і психічно. А вчора був добрий день. Успішна операція та перемога.
Дякуємо за всі повідомлення про підтримку протягом останніх кількох днів, це дуже допомогло.
Тепер я зосереджений на своєму шляху до повного відновлення та надаю всю підтримку команді за межами поля", — сказав нападник.
Відсутність Гаверца додає головного болю головному тренеру Арсеналу Мікелю Артеті з погляду вибору виконавців атакувальної ланки. Очікується, що правий вінгер Букайо Сака повернеться не раніше березня, тоді як у січні лондонці підтвердили розрив "хрестів" у центрального нападника Габріела Жезуса, а нещодавно повідомили про пошкодження задньої поверхні стегна в лівого вінгера Габріела Мартінеллі.