Англія

Футболіст звернувся до вболівальників.

Центральний нападник Арсеналу Кай Гаверц вибув до кінця сезону-2024/25 через розрив підколінного сухожилля.

25-річний німець зазнав пошкодження під час тренувального збору "канонірів" в ОАЕ. Футболіст переніс операцію і звернувся до вболівальників.

"Останні кілька днів були важкі як фізично, так і психічно. А вчора був добрий день. Успішна операція та перемога.

Дякуємо за всі повідомлення про підтримку протягом останніх кількох днів, це дуже допомогло.

Тепер я зосереджений на своєму шляху до повного відновлення та надаю всю підтримку команді за межами поля", — сказав нападник.

Відсутність Гаверца додає головного болю головному тренеру Арсеналу Мікелю Артеті з погляду вибору виконавців атакувальної ланки. Очікується, що правий вінгер Букайо Сака повернеться не раніше березня, тоді як у січні лондонці підтвердили розрив "хрестів" у центрального нападника Габріела Жезуса, а нещодавно повідомили про пошкодження задньої поверхні стегна в лівого вінгера Габріела Мартінеллі.