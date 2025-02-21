Італія

Але для цього повинно змінитись керівництво клубу.

Мауріціо Саррі після закінчення сезону може очолити Мілан, повідомляє Milan Press.

За даними джерела, екстренер Ювентуса, Челсі та Наполі прийде в команду, якщо новим технічним директором замість Жоффре Монкада стане Фабіо Паратічі, який раніше працював у Тоттенгемі та Юве.

Раніше повідомлялось, що якщо команда не потрапить у зону Ліги чемпіонів за підсумками цього сезону, Консейсан залишить посаду тренера Мілана.

Також відомо, що Пулішич за крок від продовження контракту з Міланом.