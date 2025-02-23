Англія

Захисника МЮ обстежать у понеділок.

Нуссаїр Мазрауї з Манчестер Юнайтед отримав травму.

ESPN повідомляє, що захисник пошкодив коліно в грі з Евертоном (2:2) у 26-му турі АПЛ. Він поскаржився на неприємні відчуття в середині другого тайму і був замінений.

27-річний футболіст у понеділок пройде медобстеження, яке допоможе встановити тяжкість травми.

У цьому сезоні Мазрауї провів 26 матчів в АПЛ і зробив один гольовий пас. За обсягом ігрового часу він поступається тільки Андре Онана, Бруну Фернандешу і Діогу Далоту.