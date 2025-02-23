Захисника МЮ обстежать у понеділок.
Нуссаїр Мазрауї, Getty Images
23 лютого 2025, 18:58
Нуссаїр Мазрауї з Манчестер Юнайтед отримав травму.
ESPN повідомляє, що захисник пошкодив коліно в грі з Евертоном (2:2) у 26-му турі АПЛ. Він поскаржився на неприємні відчуття в середині другого тайму і був замінений.
27-річний футболіст у понеділок пройде медобстеження, яке допоможе встановити тяжкість травми.
У цьому сезоні Мазрауї провів 26 матчів в АПЛ і зробив один гольовий пас. За обсягом ігрового часу він поступається тільки Андре Онана, Бруну Фернандешу і Діогу Далоту.