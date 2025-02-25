Італія

Дивіться відео найкращих моментів поєдинку чемпіонату Італії, що відбувся 24 лютого 2025 року.

Рома у матчі 26 туру італійської Серії А на своєму полі розгромила Монцу (4:0).

Команда Клаудіо Раньєрі відкрила рахунок на десятій хвилині зусиллями Салемакерса, а потім на 32 хвилині перевагу "вовків" подвоїв Шомуродов.

У середині другого тайму Анхеліньйо забив третій м'яч у ворота Монци, а остаточну крапку в матчі встановив Крістанте на 88 хвилині.

Також зазначимо, що український форвард Роми Артем Довбик знову опинився поза заявкою команди через травму.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Рома — Монца у рамках 26 туру Серії А-2024/25:

Рома — Монца 4:0

Голи: Салемакерс, 10, Шомуродов, 32, Анхеліньйо, 73, Крістанте, 88.

Рома: Свілар — Челік, Гуммельс, Ндіка — Салемакерс (Ренсх, 70), Коне, Крістанте, Анхеліньйо (Салах-Еддін, 80) — Суле, Бальданці (Дібала, 62) — Шомуродов (Паредес, 70).

Монца: Тураті — Брорссон, Лекович, Карбоні (Паласіос, 77) — Перейра, Урбанські (Мартінс, 56), Б’янко, Кір’якопулос — Куррія (Дзеролі, 55), Мота (Бальде Кейта, 68) — Ганвула (Петанья, 46).

Попередження: Б’янко.