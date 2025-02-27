Англія

Тренер команди — про важливу перемогу.

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот підбив підсумки перемоги над Ньюкаслом (2:0) у матчі 27-го туру АПЛ.

"Гра мені сподобалася, хоча нам є над чим працювати. Можливо, над концентрацією — це був наш 5 поєдинок за 15 днів, і кілька разів у нас були невеликі проблеми в грі з м'ячем. Я не звик бачити таке у виконанні наших футболістів.

Потім ми грали дуже добре, і не тільки ті, хто був на полі з перших хвилин, а й ті, хто вийшов на заміну", — наводить слова Слота BBC.

Звіт про матч Ліверпуль — Ньюкасл читайте на Football.ua.