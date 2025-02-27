Іспанія

Бразилець задоволений останніми результатами.

Лідер Реала Вінісіус прокоментував перемогу над Реалом Сосьєдад (1:0) в матчі Кубка Іспанії.

"Це так особливо, після того, як я був тут так довго і чотири роки виступав за цю команду. Це величезне джерело гордості для мене і всієї моєї родини, після всього, через що ми пройшли, щоб потрапити сюди. Продовжувати жити мрією так, як я роблю зараз, це неймовірно. Я сподіваюся, що це триватиме ще довго.

Я задоволений грою Реала і тим, що у мене був шанс бути капітаном найбільшої команди у світі.

Ми набрали свою найкращу форму в потрібний момент сезону, коли настають великі ігри, в яких ми любимо грати. Сподіваюся, ми зможемо виграти якомога більше трофеїв до кінця сезону", — цитує гравця сайт Реала.

Матч-відповідь поміж мадридським Реалом та баскським Реалом Сосьєдад відбудеться 1 квітня.

Реал Сосьєдад — Реал 0:1 Відео гола та огляд матчу Кубка Іспанії