Англія

Клаудіо Ечеверрі поділився враженнями від приєднання до "містян".

Хавбек Манчестер Сіті Клаудіо Ечеверрі прокоментував свій довгоочікуваний перехід до клубу АПЛ із Рівер Плейт.

"Футбол був моїм життям, і моєю мрією було грати за одну з найкращих команд Європи. Сьогодні я ближче до цієї мрії.

Манчестер Сіті — одна з найкращих команд світу. Вони не тільки виграють трофеї, вони грають так красиво. Вони є прикладом для всіх – показують людям, як краще грати у футбол. Бути частиною цієї команди та культури, використовувати це як основу для розвитку своєї гри — це те, чим я справді схвильований.

Я і моя родина дуже пишаємося тим, що я тут. Зараз я зосереджений на тому, щоб якомога наполегливіше працювати на тренуваннях, щоб показати тренеру, що я достатньо хороший, щоб бути частиною цієї команди", — наводить слова Ечеверрі прес-служба клубу.

Раніше повідомлялося, що Манчестер Сіті та Барселона слідкують за прогресом Фабрегаса.