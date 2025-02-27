Манчестер Сіті — в епіцентрі чергового скандалу.
Хав'єр Тебас, Getty Images
27 лютого 2025, 23:23
Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що іспанський чемпіонат подав юридичну скаргу до Єврокомісії на Манчестер Сіті, піддавши клуб АПЛ звинуваченням у порушенні закону ЄС про конкуренцію.
"Все, що робить Манчестер Сіті — це думають про те, як обійти правила та розпорядження. Ми повідомили про це ЄС, надавши докази — факти та цифри.
Це англійська команда, яка не входить до ЄС, але веде комерційну діяльність у Європі. Дуже важливо, щоб усі клуби дотримувалися правил прозорості, а також брали участь у реальній конкуренції у фінансовій та спортивній сферах свого бізнесу", — наводить слова Тебаса Marca.
На думку Ла Ліги, Манчестер Сіті отримує ресурси у неринкових умовах, а потім підписує контракти з гравцями та тренерами, що було б неможливо у звичайних умовах. Також Ла Ліга вважає, що "містяни" одержують доходи від спонсорства, які не відповідають справедливій ринковій вартості.
Також наголошується, що в Манчестер Сіті заявили, що Тебас давно нападає на їхній клуб, і відмовилися від подальших коментарів.