Англія

Манчестер Сіті — в епіцентрі чергового скандалу.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас повідомив, що іспанський чемпіонат подав юридичну скаргу до Єврокомісії на Манчестер Сіті, піддавши клуб АПЛ звинуваченням у порушенні закону ЄС про конкуренцію.

"Все, що робить Манчестер Сіті — це думають про те, як обійти правила та розпорядження. Ми повідомили про це ЄС, надавши докази — факти та цифри.

Це англійська команда, яка не входить до ЄС, але веде комерційну діяльність у Європі. Дуже важливо, щоб усі клуби дотримувалися правил прозорості, а також брали участь у реальній конкуренції у фінансовій та спортивній сферах свого бізнесу", — наводить слова Тебаса Marca.

На думку Ла Ліги, Манчестер Сіті отримує ресурси у неринкових умовах, а потім підписує контракти з гравцями та тренерами, що було б неможливо у звичайних умовах. Також Ла Ліга вважає, що "містяни" одержують доходи від спонсорства, які не відповідають справедливій ринковій вартості.

Також наголошується, що в Манчестер Сіті заявили, що Тебас давно нападає на їхній клуб, і відмовилися від подальших коментарів.