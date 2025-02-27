Англія

Відбувся черговий матч чемпіонату Англії.

Вест Гем у матчі 27 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі впевнено обіграв Лестер із рахунком 2:0.

"Молотобійці" відкрили рахунок у середині першого тайму, коли на 21 хвилині результативним ударом відзначився Томаш Соучек.

Потім наприкінці першого тайму Яннік Вестергор зрізав м'яч у свої ворота та подвоїв перевагу команди Грема Поттера.

Таким чином Вест Гем набрав 33 очки і займає 15 місце в англійській Прем'єр-лізі, а у Лестера — 17 балів та 19 рядок у зоні вильоту.

Вест Гем — Лестер 2:0

Голи: Соучек, 21, Вестергор (аг), 43.

Вест Гем: Ареола — Ван-Біссака, Тодібо (Мавропанос, 66), Кілман, Крессвелл, Скарлз (Палмьєрі, 66) — Соучек (Ірвінг, 90), Ворд-Праус, Альварес (Солер, 66) — Боуен, Кудус (Фергюсон, 73).

Лестер: Германсен — Джастін, Фас, Вестергор (Дака, 87), Крістіансен (Томас, 87) — Ндіді, Сумаре (Вінкс, 61) — Буонанотте, Ель-Ханнус, Декордова-Рід (Мавідіді, 61) — Варді.