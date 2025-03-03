Англія

Лондонці в пошуках топового менеджера.

Колишній спортдиректор Атлетіко Андреа Берта є головним кандидатом на аналогічну посаду в Арсеналі. Про це пише інсайдер Фабріціо Романо.

53-річний італієць на початку січня залишив мадридський клуб, в якому працював 12 років, та відтоді знаходився без роботи.

Відомо, що вже відбулись перемовини, вони знаходяться на просунутій стадії.

В листопаді 2024-го Еду Гаспар залишив посаду спортдиректора "канонірів"..

Раніше повідомлялось, що Атлетіко почав готуватися до відходу Сімеоне.