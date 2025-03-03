Італія

Клаудіо може залишитись в Ромі?

Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився стосовно чуток про свій прихід на посаду головного тренера Роми після відходу Клаудіо Раньєрі.

"У мене чудові спогади, але я не знаю, що буде в майбутньому. Зараз я щасливий тут, у мене є контракт, і я не можу тренувати все життя. Раньєрі — чудовий тренер, стратег і добре розуміє ситуацію. Його успіхи не дивують мене. Я сумніваюся, що він піде на пенсію", — сказав Анчелотті для Dribbling.

Угода Раньєрі з Ромою розрахована до кінця поточного сезону.

Нагадаємо, Раньєрі — найкращий тренер Серії А в лютому.