Карло Анчелотті, Getty Images
03 березня 2025, 13:14
Головний тренер Реала Карло Анчелотті висловився стосовно чуток про свій прихід на посаду головного тренера Роми після відходу Клаудіо Раньєрі.
"У мене чудові спогади, але я не знаю, що буде в майбутньому. Зараз я щасливий тут, у мене є контракт, і я не можу тренувати все життя. Раньєрі — чудовий тренер, стратег і добре розуміє ситуацію. Його успіхи не дивують мене. Я сумніваюся, що він піде на пенсію", — сказав Анчелотті для Dribbling.
Угода Раньєрі з Ромою розрахована до кінця поточного сезону.
Нагадаємо, Раньєрі — найкращий тренер Серії А в лютому.