Англія

Мудрику треба повертатися туди, де вміють керувати спорткарами.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Його слова наводить The Athletic.

"Якщо ви не знаєте, як керувати Феррарі, краще її не чіпати.

У Челсі змінилося багато тренерів за цей час. Один приходить на зміну іншому, потім наступний. Тож йому важко знайти свого тренера. Але я на 100% впевнений, що він унікальний гравець. Я бачив його на тренуваннях багато разів, тож я знаю про що кажу