Мудрику треба повертатися туди, де вміють керувати спорткарами.
Михайло Мудрик, getty images
03 березня 2025, 18:22
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про українського вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Його слова наводить The Athletic.
"Якщо ви не знаєте, як керувати Феррарі, краще її не чіпати.
У Челсі змінилося багато тренерів за цей час. Один приходить на зміну іншому, потім наступний. Тож йому важко знайти свого тренера. Але я на 100% впевнений, що він унікальний гравець. Я бачив його на тренуваннях багато разів, тож я знаю про що кажу
Мудрик — особливий. Так, зараз у нього проблеми з допінгом, і ми всі намагаємося йому допомогти. Я знаю цю історію зсередини і на 100% впевнений, що він не приймав допінг.
Мудрику безглуздо використовувати будь-які препарати, тому що він володіє всіма необхідними якостями вже від природи, найголовніше з яких — швидкість", — заявив Палкін.