Футболіст покинув поле на ношах.
Натан Аке, Getty Images
11 вересня 2024, 11:46
Захисник збірної Нідерландів Натан Аке отримав травму у матчі другого туру Ліги націй проти Німеччини (2:2).
Наприкінці першого тайму 29-річний нідерландець невдало потягнувся до м'яча, після чого отримав ушкодження. При цьому футболіст не зміг залишити поле самостійно і його винесли з поля на ношах.
На даний момент деталі пошкодження невідомі, як і терміни його відновлення. За словами головного тренера "помаранчевих" Рональда Кумана, у Натана м'язова травма.
У нинішньому сезоні Аке провів два матчі за Манчестер Сіті, в яких відіграв на полі лише три хвилини.