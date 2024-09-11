Ліга націй

Футболіст покинув поле на ношах.

Захисник збірної Нідерландів Натан Аке отримав травму у матчі другого туру Ліги націй проти Німеччини (2:2).

Наприкінці першого тайму 29-річний нідерландець невдало потягнувся до м'яча, після чого отримав ушкодження. При цьому футболіст не зміг залишити поле самостійно і його винесли з поля на ношах.

На даний момент деталі пошкодження невідомі, як і терміни його відновлення. За словами головного тренера "помаранчевих" Рональда Кумана, у Натана м'язова травма.

У нинішньому сезоні Аке провів два матчі за Манчестер Сіті, в яких відіграв на полі лише три хвилини.