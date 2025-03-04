Іспанія

Бразилець висловився про суддів.

Лідер Реала Вінісіус порівняв суддівство в єврокубках та Ла Лізі.

"Чи відчуваєте себе більш захищеним суддями в єврокубках? Я думаю, що так, тому що в єврокубках арбітри більше оберігають гравців, які демонструють видовищну гру. Ми не любимо говорити про суддів, але, звісно, для нас важливо, щоб вони добре судили.

Нервую часто через суддівство? Коли судді не дають картки іншим, а я вперше висловлюю протест, вони одразу показують її мені. Я роблю багато речей, яких не повинен, але з кожною грою стаю кращим і спокійнішим. Люди забувають, що мені всього 24 роки, і мені ще багато чого потрібно навчитися", – цитує Вінісіуса Marca.

Нагадаємо, раніше Вінісіус Жуніор висловився про своє майбутнє, заявивши про бажання підписати новий контракт із мадридським Реалом.