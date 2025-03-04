Ліга Європи

Італієць був незадоволений суддівством у першій грі Ліги Європи проти "драконів".

Головного тренера Роми Клаудіо Раньєрі оштрафували на 20 000 євро за його висловлювання на адресу арбітра Тобіаса Штілера та голови суддівської ради Роберто Розетті після першого матчу плей-оф Ліги Європи проти Порту. Про це повідомляє Football-Italia.

У середині лютого "джалороссі" зіграли внічию 1:1 з "драконами", а потім у матчі-відповіді забезпечили собі вихід до 1/8 фіналу турніру. Однак тоді 73-річний італієць не приховував свого розчарування, накинувшись із критикою на суддю.

Серед суперечливих рішень Штілера були дві жовті картки Браяну Крістанте, через які Рома залишилася вдесятьох, що викликало лють Раньєрі. Він припустив, що арбітр був упереджений стосовно "вовків", заявивши, що він чекав, що станеться щось, що може принести Порту перемогу.

Критика Раньєрі поширилася і на Розетті, який призначив Штілера на цей матч. Він зазначив, що у 22 попередніх матчах, де судив Штілер, гостьові команди досягли лише дев'яти нічиїх, а решту виграли господарі поля.

Крім штрафу в 20 тисяч євро, УЄФА також оштрафував Рому на 11 тисяч євро за неналежну поведінку команди.

Нагадаємо, у 1/8 фіналу турніру Рома зіграє проти Атлетіка. Матчі відбудуться 6 та 13 березня.