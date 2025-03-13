Англія

"Каноніри" працюють над підсиленням складу.

Керівництво лондонського Арсеналу працює над трансферами двох півзахисників: Мартіна Субіменді з Реал Сосьєдад та Бруно Гімараеса з англійського Ньюкасла. Про це повідомляє іспанське видання As.

За інформацією джерела, новий спортивний директор "канонірів" італієць Андреа Берта вже веде перемовини щодо цих трансферів. Представники лондонського клубу контактують з оточенням Субіменді.

Зазначається, що керівництво баскського клубу вимагатиме за свого виконавця 60 млн. євро.

Стосовно бразильця Гімараеса, він наразі щасливий у Ньюкаслу, але може розглянути трансфер в іншу команду. Боси "сорок" готові відпустити гравця за 70 млн. євро, якщо не зможуть кваліфікуватися в Лігу чемпіонів за підсумками сезону-2024/25.