Англія

Юний захисник може піти на підвищення.

Каталонська Барселона та англійський Ліверпуль цікавляться правим захисником роттердамського Феєнорда Гівайро Рідом. Про це повідомляє Sport.es.

За інформацією джерела, керівництво "синьо-гранатових" хочуть підсилити правий фланг оборони, при цьому розраховуючи на невеликі витрати.

В свою чергу, Ліверпуль бачить в 18-річному захиснику заміну для багаторічного лідера команди Трента Александер-Арнольда, у якого влітку закінчується контракт з "червоними".

Чинна трудова угода гравця з "народною командою" розрахована до 30 червня 2028 року. Трансфермаркт оцінює його у чотири мільйони євро.

Цього сезону Гівайро Рід відіграв за Феєнорд 24 матчі, забив один гол та віддав сім результативних передач.