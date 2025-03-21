Коментар грузинського голкіпера.
Гіоргі Мамардашвілі, Getty Images
21 березня 2025, 14:24
Голкіпер Валенсії Георгій Мамардашвілі висловився про свій майбутній перехід до Ліверпуля.
"Я їду в Ліверпуль, щоб боротися за місце першого воротаря. Я поїду туди, щоб тренуватися на повну силу, але не знаю, що вони вирішать. Я не вирішую, хто грає, а хто ні, — наводить слова Мамардашвілі Geo Team.
Варто сказати, що наразі основним воротарем Ліверпуля є Аліссон Бекер, який у 28 зустрічах 12 разів зіграв "на нуль" і пропустив 22 голи в поточній кампанії.
У нинішньому сезоні 24-річний грузин провів 24 матчі в рамках чемпіонату Іспанії, пропустив 40 м'ячів і п'ять разів зміг залишити свої ворота недоторканними.
Раніше повідомлялося, що Лім став новим президентом Валенсії.