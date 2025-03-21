Англія

Коментар грузинського голкіпера.

Голкіпер Валенсії Георгій Мамардашвілі висловився про свій майбутній перехід до Ліверпуля.

"Я їду в Ліверпуль, щоб боротися за місце першого воротаря. Я поїду туди, щоб тренуватися на повну силу, але не знаю, що вони вирішать. Я не вирішую, хто грає, а хто ні, — наводить слова Мамардашвілі Geo Team.

Варто сказати, що наразі основним воротарем Ліверпуля є Аліссон Бекер, який у 28 зустрічах 12 разів зіграв "на нуль" і пропустив 22 голи в поточній кампанії.

У нинішньому сезоні 24-річний грузин провів 24 матчі в рамках чемпіонату Іспанії, пропустив 40 м'ячів і п'ять разів зміг залишити свої ворота недоторканними.

Раніше повідомлялося, що Лім став новим президентом Валенсії.