Іспанія

Син власника клубу Пітера Ліма раніше був одним із директорів "кажанів".

Рада директорів Валенсії на своєму офіційному сайті оголосила про призначення Кіата Ліма новим президентом клубу.

Зазначається, що свою нову посаду він офіційно займе 5 березня 2025 року.

Кіат, директор Валенсії з 2022 року, бере на себе нову відповідальність у ключовий момент для організації. Його призначення демонструє тверду довгострокову відданість клубу та підтверджує прихильність до стабільності та створення надійного проекту на майбутнє.

Також Валенсія висловила подяку Лайхун Чані за її відданість справі, зусилля та лідерство протягом двох термінів її перебування на посаді президента клубу.

Після 26 турів Валенсія набрала 24 очки і посідає 18 місце у турнірній таблиці іспанської Ла Ліги.